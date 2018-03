На побережье Западной Австралии в заливе Хамелин по неизвестным причинам выбросились более 150 дельфинов-гринд. В соответствии с последней информацией, выжить удалось лишь 15 особям, пишет PerthNow.

В нынешнее время на берегу продолжают работу сотрудники природоохранных служб, а также жители ближайших регионов, чтобы приложить все усилия для перемещения выживших черных дельфинов в воду.

"Мы надеемся, что живые гринды сохранят силы, надеемся, что ветреная погода и возможные дожди помогут, когда мы попытаемся вернуть их в океан", - отметил сотрудник природоохранной службы Джереми Чик.

Сейчас волонтеры убирают туши погибших животных, у некоторых специалисты возьмут анализы для выяснения причин гибели. Пляжи в окрестностях закрыли, так как существует угроза нападения акул.

Western Australia: More than 150 whales have beached themselves near the south-west town of Augusta. Parks and Wildlife staff are on-site to save the 75 animals still alive. #7News pic.twitter.com/I1O1yxwhrM