На побережье Западной Австралии в заливе Хамелин по неизвестным причинам выбросились более 150 дельфинов-гринд. В соответствии с последней информацией, выжить удалось лишь 15 особям, пишет PerthNow.

В нынешнее время на берегу продолжают работу сотрудники природоохранных служб, а также жители ближайших регионов, чтобы приложить все усилия для перемещения выживших черных дельфинов в воду.

"Мы надеемся, что живые гринды сохранят силы, надеемся, что ветреная погода и возможные дожди помогут, когда мы попытаемся вернуть их в океан", - отметил сотрудник природоохранной службы Джереми Чик.

Сейчас волонтеры убирают туши погибших животных, у некоторых специалисты возьмут анализы для выяснения причин гибели. Пляжи в окрестностях закрыли, так как существует угроза нападения акул.

Western Australia: More than 150 whales have beached themselves near the south-west town of Augusta. Parks and Wildlife staff are on-site to save the 75 animals still alive. #7News pic.twitter.com/I1O1yxwhrM — 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 23 марта 2018 г.

Как сообщал svodka.net, в сети Интернет было обнародовано видео, на котором можно увидеть черепаху и стаю акул, которые, гоняясь, пытаются ее съест ь. На кадрах можно увидеть, как хищницы усердно пытаются прокусить панцирь морской жительницы.

Публикация от Rockafella Pictures (@gababylon) 22 Мар 2018 в 5:55 PDT

Сводка.нет - Новости Украины и Мира