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|На берег Австралии выбросились 150 дельфинов: почти все погибли
|23.03.2018 10:42
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На побережье Западной Австралии в заливе Хамелин по неизвестным причинам выбросились более 150 дельфинов-гринд. В соответствии с последней информацией, выжить удалось лишь 15 особям, пишет PerthNow.
В нынешнее время на берегу продолжают работу сотрудники природоохранных служб, а также жители ближайших регионов, чтобы приложить все усилия для перемещения выживших черных дельфинов в воду.
"Мы надеемся, что живые гринды сохранят силы, надеемся, что ветреная погода и возможные дожди помогут, когда мы попытаемся вернуть их в океан", - отметил сотрудник природоохранной службы Джереми Чик.
Сейчас волонтеры убирают туши погибших животных, у некоторых специалисты возьмут анализы для выяснения причин гибели. Пляжи в окрестностях закрыли, так как существует угроза нападения акул.
Как сообщал svodka.net, в сети Интернет было обнародовано видео, на котором можно увидеть черепаху и стаю акул, которые, гоняясь, пытаются ее съесть. На кадрах можно увидеть, как хищницы усердно пытаются прокусить панцирь морской жительницы.
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