В США заводчик змей принес ветеринару необычного удава - у рептилии было две головы, которыми она может двигать асинхронно, пишет National Giographic .

Ветеринар, которому передали змею, решила сделать ей рентген, который показал, что у змеи не только две головы, но и два сердца. Этот факт очень удивил доктора, поскольку у двухголовых животных обычно одно сердце.

"Это было превосходно - осознавать, что рептилия является двумя змеями, заключенными в одной оболочке", - рассказала доктор Лаурен Тилен.

Стоит отметить, что ветеринар намерена продолжить изучать необычный экземпляр, случайно попавший к ней. В частности, определить, сколько у него пищеварительных органов.

Как сообщал svodka.net ранее, гражданке Австралии Элизабет Уильямс удалось снять на видео сражение двух змей, вследствие которого одна из особей съела проигравшую .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира