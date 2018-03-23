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|Каменских представила новый зажигательный клип
|23.03.2018 11:45
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Известная украинская певица Настя Каменских, которая совсем недавно начала сольную карьеру под псевдонимом NK, представила очередной клип.
Видео на песню "Дай мне", режиссером которого стала Таня Муиньо, было опубликовано на официальном YouTube-канале звезды.
Съемки клипа проходили в Киевском политехническом институте. Каменских появилась в нескольких образах - блондинка, спортсменка и поп-звезда. По сюжету певица это соблазнительная студентка, окруженная мужским вниманием. В клипе воссоздали стилистику комедий 2000-х о жизни и обучении в колледжах.
Как сообщал svodka.net, проект ONUKA представил в сети новый альбом под названием MOZAЇKA.
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