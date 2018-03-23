Карден Кортс из города Нэшвилл, выполняя задание для детского сада, записал собственный выпуск прогноза погоды, который благодаря помощи отца, стал хитом сети и привел к его всемирной популярности, пишет Meduza .

Эту историю рассказал дядя ребенка. По его словам, ученики в детсаду весь март изучали погодные явления, после чего преподаватели попросили их записать дома видео с прогнозом.

Отец Кардена смонтировал видео сына так, будто ребенок, нажимая кнопку, перемещается из одного погодного явления в другое: ветер, снежную бурю и торнадо. После путешествия мальчик оказывается около своего сада и рассказывает о предстоящей погоде в городе.

В его выпуске прогноза погоды даже появилась реклама - видео с карточками покемонов. Оказавшись на сайте Reddit, видео сразу же начало набирать слава. А представители телевизионной сети WeatherNation даже предложили Кардену стать ведущим прогноза погоды Денвера.

Как сообщал svodka.net ранее, пользовательница Reddit опубликовала снимок своей кошки Пепе, сидящей в пустой комнаты. По словам женщины, животное никак не может смириться с переездом ее соседки и одниноко грустит.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира