Зимняя погода продолжает терроризировать нас, и это отражается практически на всех аспектах нашей жизни. "На носу" переход на летнее время, а за окном на улицах упрямо лежат сугробы, следовательно необходимость вставать на час раньше всегда становится стрессом для организма. А в условиях, когда не то, что летом, а даже весной "и не пахнет", тем более.

Для того, чтобы необходимость вставать на час раньше не била по нашему иммунитету слишком больно, можно предпринять несколько несложных мероприятий. Во-первых, нужно мысленно представить самих себя, наслаждающихся солнечным теплым утром. Вспомните о том, что вам нравится делать по утрам. Это может быть утренняя пробежка, или зарядка, или прогулка с любимой собачкой, или чашечка кофе с видом на зеленеющей парк, или еще что-то другое хорошее и приятное. Мысленно скажите себе, любуюсь этой картинкой: "Я хочу этого, я в с удовольствием выделяю для этого свое время и свои жизненные ресурсы". Выделяя ресурсы охотно и с радостью, вы запускаете маятник. И ваша энергия вернется к вам, в еще большем объеме и количестве. Сделайте это прямо сейчас, а потом вернитесь к продолжению этой статьи...

Получилось? Тогда продолжаем. Вы наверняка почувствовали себя бодрее и счастливее уже прямо сейчас. Другими словами, морально вы уже подготовили себя для перехода на летнее время. Одновременно с этим вы уже подстраховали себя с точки зрения улучшенной работы вашей энергетики.

Теперь вам нужно определиться с планами на выходные. В этом году на субботу и воскресенье, в которые происходит перевод часов, выпали восьмые и девятые лунные сутки. Это время трансформации и преображения, и активность в эти выходные, особенно в воскресенье, противопоказана. Это значит, что в ближайшие два дня нужно полностью разгрузить себя от важных планов, разнообразного общения и утомительных разъездов. Но на воскресное утро лучше только запланировать ранний подъем - такой, каким он будет для вас, начиная с понедельника. Проснувшись пораньше, вам нужно осуществить то, о чем вы мечтали в первой части нашей подготовки. Сделать это надо спокойно, не спеша, наслаждаясь каждой минутой этого воскресного утра. После этого, вы можете "наверстать упущенное", понежиться в постели до полудня, или устроить себе "тихий час" после обеда. Таким образом, ваш организм испытывает удовольствие от подъема в это раннее время, закрепит это в своей памяти, а в течение дня, у вас будет возможность восстановить силы. Если вы можете себе это позволить, то понедельник вам лучше только провести в таком же режиме - ранний подъем, получение удовольствия, и время для отдыха в течение дня.

Если вы последуете моему совету, то спокойно и без сверхусилий войдете в новый летний режим, и будете чувствовать себя в нем бодро, радостно и энергично.

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