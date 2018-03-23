В ночь на пятницу, 23 марта, в столице Украины на ходу произошло возгорание общественного троллейбуса. О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился около 00:20, после чего свидетели обратились в спасательную службу.

"В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на улице Авиаконструктора Антонова во время движения загорелся троллейбус", - уточнили в пресс-службе ГСЧС.

Уже в 00:38 спасателям удалось ликвидировать возгорание. Вследствие пожара были повреждены тормозные колодки. Нет ни погибших, ни пострадавших. В нынешнее время сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям устанавливают причину пожара.

Как сообщал svodka.net.uа, в Полтаве местного жителя в возрасте 28 лет ударило током во время выхода из общественного троллейбуса, в результате чего он был доставлен в реанимацию местной больницы. Правоохранители отметили, что уголовное производство не открывали в связи с тем, что пострадавший в помощи не нуждался.

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