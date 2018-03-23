|Савченко в суде объявила голодовку
|23.03.2018 13:30
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Народный депутат Украины Надежда Савченко во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев сообщила, что начиная с сегодняшнего дня, 23 марта, она будет голодать. Такое заявление нардеп сделала во время избирания ей меры пресечения, которое транслирует в прямом эфире телеканал NEWSONE.
Кроме того, во время своего выступления Надежда заявила, что так называемые ДНР и ЛНР - это не террористические организации, а открытое в ее отношении дело - политически мотивированное.
"ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, они поддерживают Россию. Это территория, где проживают люди..люди украинские. У меня есть наградное оружие, которое я никогда не применяла. Дело является политически мотивированным. Я была предупреждена, что есть заказ на мою политическую ликвидацию. Заказчиком была власть президента. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Оружие вывозилась в целях изучения. Обвинения необоснованные", - высказалась депутат.
Как сообщал svodka.net ранее, Марк Фейгин, который помогал освободить из российской тюрьмы народного депутата Надежду Савченко, прокомментировал скандал вокруг политика. Фейгин напомнил, что ранее не раз критиковал поведение Савченко после освобождения.
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