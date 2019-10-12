 В Чернигове в школе двое подростков распылили газ из баллончика: четверо детей попали в больницу - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Чернигове в школе двое подростков распылили газ из баллончика: четверо детей попали в больницу
12.10.2019 14:27
В черниговской школе двое мальчиков распылили газ из баллончика Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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