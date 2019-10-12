 Американские астронавты провели семь часов в открытом космосе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Американские астронавты провели семь часов в открытом космосе
12.10.2019 15:58
Космонавты NASA совершили семичасовую космическую прогулку Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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