Неполитические Сводки
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|В Мадриде во время военного парада в честь Дня Испании парашютист повис на фонарном столбе
|12.10.2019 16:17
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