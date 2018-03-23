В Мариуполе коммунальное предприятие "Комбинат коммунальных предприятий" решило продать два памятника Ленину, которые стояли в парке имени Петровского и на проспекте Мира.

На странице лота в системе ProZorro указано, что памятники стояли в парке имени Петровского и на проспекте Мира. Один из них весит 5500 кг, второй - 100 кг. Начальная цена лота установлена на уровне 498,49 тысяч гривен. Проведение аукциона запланировано на 2 апреля 2018 года.

Напомним, в Украине с 21 мая 2015 года действует закон о декоммунизации, который запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим.

Как сообщал svodka.net.uа, директор Украинского института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что на территории Украины действительно завершен процесс декоммунизации .

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