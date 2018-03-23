В канадской провинции Квебек, в заливе Святого Лаврентия в результате падения с 3-метровой высоты погиб украинский капитан сухогруза, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что случай произошел в порту Дэниел Анкоридж.

По данным источника, 54-летний моряк в результате падения получил травму головы, не совместимую с жизнью.

Напомним, в эстонском городе Тюри на металлургическом предприятии в результате несчастного случая погиб рабочий из Украины. По данным местной полиции, украинец попал под тяжелую металлическую деталь и получил несовместимые с жизнью травмы.

Как сообщал svodka.net ранее, в результате нападения на фешенебельный отель Intercontinental в Кабуле погиб один украинец . Кроме этого, количество жертв между граждан Украины может увеличиться.

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