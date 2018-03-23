В пятницу, 23 марта, в Одессе на склоне возле Французского бульвара нашли тело молодого человека с огнестрельным ранением в голову, сообщает Думская .

По данным правоохранительных органов, погибшим является 19-летний житель Одесской области, курсант 3-го курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии.

Также отмечается, что рядом с его телом было обнаружено оружие, похожее на переработанный сигнальный пистолет. Предварительная причина смерти - самоубийство.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Для выяснения причины смерти оружие и тело погибшего направили на экспертизу.

Как сообщал svodka.net, в Донецкой области на уроке физкультуры умер ученик одной из общеобразовательных школ .

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