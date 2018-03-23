|В Одессе нашли мертвым курсанта Военной академии
|23.03.2018 16:53
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В пятницу, 23 марта, в Одессе на склоне возле Французского бульвара нашли тело молодого человека с огнестрельным ранением в голову, сообщает Думская.
По данным правоохранительных органов, погибшим является 19-летний житель Одесской области, курсант 3-го курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии.
Также отмечается, что рядом с его телом было обнаружено оружие, похожее на переработанный сигнальный пистолет. Предварительная причина смерти - самоубийство.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Для выяснения причины смерти оружие и тело погибшего направили на экспертизу.
Как сообщал svodka.net, в Донецкой области на уроке физкультуры умер ученик одной из общеобразовательных школ.
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