Неполитические Сводки
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|В Полтаве полиция отбивалась газом, спасая женщину от стаи бродячих собак
|12.10.2019 17:50
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