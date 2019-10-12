 В Полтаве полиция отбивалась газом, спасая женщину от стаи бродячих собак - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Полтаве полиция отбивалась газом, спасая женщину от стаи бродячих собак
12.10.2019 17:50
В Полтаве полиция отбивалась газом от стаи бродячих собак, напавших на женщину Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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