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Катя Осадчая поразила фанатов новым весенним образом
23.03.2018 17:30

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая примерила женственный и очень нежный образ, чем очень порадовала поклонников, сообщает jetsetter.ua.

Стоит отметить, что новая фотосессия была сделана для весеннего кампейна программы "Светская жизнь". 

По данным источника, ведущая позировала в платье Navro и берете La Mare.

В образе Кати Осадчей в большинстве преобладают оттенки розового и цветочные принты.

На фоне сочной зелени оранжереи в ботаническом саду им.Н.Н.Гришко фотографии выглядят очень по-весеннему.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Кейт Миддлтон на восьмом месяце беременности поразила сеть красивым нарядом. Стоит отметить, что герцогиня вскоре уйдет в декрет, но пока она продолжает активно появляться на публике и участвовать в разных мероприятиях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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