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|В Киеве ограничат движение по трем мостам
|23.03.2018 17:51
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В субботу, 24 марта, в Киеве движение транспорта по Северному и Южному мосту, а также на мосту через реку Десенка, будет частично ограничено из-за ремонтных работ, сообщает Корреспондент.
"В частности, будет ограничено движение транспорта в эту субботу: с 10:00 до 16:00 - Северному мосту и мосту через реку Десенка в направлении жилого массива Троещина; с 14:00 до 20:00 - по Южному мосту в направлении центра города; с 14:00 до 20:00 -по мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города", - проинформиравали на официальном сайте КГГА.
Напомним, Российская Федерация приступила к строительству надводной части пролетов на мосту, который должен соединить оккупированный Крым и РФ. Проведенное голосование за выбор названия транспортной переправы между Кубанью Российской Федерации и аннексированным полуостровом Крым было завершено победой названия "Крымский мост".
Как сообщал svodka.net, под Воздухофлотским мостом в Киеве застрял грузовой автомобиль, который перевозил рекламные баннеры.
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