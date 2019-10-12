 Тайфун в Японии: число пострадавших достигло 70, двое человек погибли - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Тайфун в Японии: число пострадавших достигло 70, двое человек погибли
12.10.2019 19:41
Из-за сверхмощного тайфуна в Японии 70 человек были ранены Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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