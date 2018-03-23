Известный украинский певец Олег Винник поделился интимными моментами из своей жизни и рассказал свои некоторые секреты, пишет Viva.

По словам артиста, цвет его волос не натуральный и ему приходится довольно часто краситься.

"Я крашусь, потому что в течение двух недель выгораю: становлюсь, как лев - желтый-желтый. Мне нравится и практичнее ходить с хвостиком, но те, кто привык ко мне с распущенными волосами, начали бояться. Они задают вопросы: "А что Винник сделал с волосами?" следовательно я все-таки решил снова подстричься и вернуть прежнюю прическу", - рассказал винник.

Он также отметил, что любит понежиться в ванне, однако делает это в очень необычное время: "Если утром есть время, люблю принять ванну, полежать в теплой воде хотя бы минут 10".

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