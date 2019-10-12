Неполитические Сводки
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|В результате ДТП в Черновицкой области пострадали девять человек
|12.10.2019 20:54
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