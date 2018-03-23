|В Одессе во время движения из маршрутки выпала женщина
|23.03.2018 18:43
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В пятницу, 23 марта, в центре Одессы во время движения из салона маршрутки №145 выпала женщина, сообщает 7 канал.
По словам очевидцев, водитель транспортного средства забыл закрыть двери и начал движение.
Женщина в результате чрезвычайного происшествия травмировала ногу, ее доставили в больницу.
Стоит отметить, что полиции подтвердили случай и подчеркнули, что пытаются выяснить все подробности инцидента.
"Данный факт подтверждаем. На месте работает следователь", - сообщили в патрульной полиции.
Как сообщал svodka.net.uа, в ночь на пятницу, 23 марта, в столице Украины на ходу произошло возгорание общественного троллейбуса.
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