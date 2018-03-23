|Иванна Сахно посетила премьеру голливудского фильма "Тихоокеанский рубеж 2"
|23.03.2018 19:04
|
В четверг, 22 марта, в Лос-Анджелесе состоялась премьера голливудского боевика с 150-миллионным бюджетом "Тихоокеанский рубеж 2", в сообщает jetsetter.ua.
Стоит отметить, что одну из ролей в американской киноленте сыграла 20-летняя украинская актриса Иванна Сахно. Молодая украинская актриса позировала на красной дорожке перед фотографами вместе со всем звездным актерским составом.
Как сообщал svodka.net, в сети появился трейлер голливудской комедии, в которой сыграли две украинские актрисы. Иванна Сахно сыграет Надежду, успешную модель и по совместительству киллера, которой поручили ликвидировать главных героинь фильма Одри и Морган.
Напомним, украинскую актрису Евгению Гладий признали лучшей актрисой года Литвы. Стоит отметить, что лучшей актрисой года она стала благодаря роли Варвары Самсиковой в спектакле "Лед" за романом Владимира Сорокина. Кроме этого, Гладий работает в Русском драматическом театре в Вильнюсе уже три года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира