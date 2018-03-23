В четверг, 22 марта, в Лос-Анджелесе состоялась премьера голливудского боевика с 150-миллионным бюджетом "Тихоокеанский рубеж 2", в сообщает jetsetter.ua.

Стоит отметить, что одну из ролей в американской киноленте сыграла 20-летняя украинская актриса Иванна Сахно. Молодая украинская актриса позировала на красной дорожке перед фотографами вместе со всем звездным актерским составом.

Как сообщал svodka.net, в сети появился трейлер голливудской комедии, в которой сыграли две украинские актрисы . Иванна Сахно сыграет Надежду, успешную модель и по совместительству киллера, которой поручили ликвидировать главных героинь фильма Одри и Морган.

Напомним, украинскую актрису Евгению Гладий признали лучшей актрисой года Литвы. Стоит отметить, что лучшей актрисой года она стала благодаря роли Варвары Самсиковой в спектакле "Лед" за романом Владимира Сорокина. Кроме этого, Гладий работает в Русском драматическом театре в Вильнюсе уже три года.

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