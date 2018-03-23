В пятницу, 23 марта, Шевченковский районный суд города Киева вынес решение относительно меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко, которую обвинили в подготовке теракта в центре Киева, сообщает NEWSONE .

Стоит отметить, что Надежду Савченко арестовали на 59 суток без права внесения залога. Таким образом, согласно решения судьи Евгения Сидорова, народный депутат останется за решеткой до 20 мая 2018 года.

По данным источника, в приговоре судья добавил, что "ДНР" - это террористическая организация, о правилах владения граждан оружием, о знакомстве Савченко с Захарченко, о плане по взрыву и захвату Рады, а также обстрелу Киева и запугиванию населения, о вербовке офицеров и их работе на следствие, о покупке Рубаном и Савченко оружия и боеприпасов и об их хранении.

Напомним, народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что она будет голодать.

Как сообщал svodka.net ранее, Марк Фейгин, который помогал освободить из российской тюрьмы народного депутата Надежду Савченко, прокомментировал скандал вокруг политика . Фейгин напомнил, что ранее не раз критиковал поведение Савченко после освобождения.

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