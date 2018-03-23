Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге WTA турнира Miami Open обыграла 22 ракетку мира Наоми Осаку из Японии - 6:4, 6:2, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, матч продолжался 1 час и 23 минуты. За это время украинка выполнила 5 подач навылет, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 брейк-поинта.

В свою очередь ее японская соперница сделала 2 эйса и такое же количество двойных ошибок, а также выиграла 1 гейм на приеме.

Стоит отметить, что ранее Свитолина и Осака сыграли четыре очных матча. И на данный момент счет в личных встречах 3-2 в пользу украинки.

Кроме этого, до матча со Свитолиной победная серия Осаки составляла восемь матчей.

В третьем раунде турнира четыре ракетка мира встретится с победительницей пары между представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (WTA 26) и немкой Андреа Петкович (WTA 111).

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в субботу, 17 марта, в китайском городе Шенчьжен завершился полуфинальный матч теннисного турнира серии ITF, на котором 15-летняя украинка Марта Костюк уступила россиянке Анне Калинской .

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