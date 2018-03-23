Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана обнаружили еще одно последствие от употребления спиртных напитков, сообщает newsyou.

По словам специалистов, алкоголь повышает частоту сердечных сокращений, что может привести к развитию различных видов аритмии.

Эксперты проанализировали результаты ЭКГ и показатели концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе 3012 человек, средний возраст которых составил 35 лет. Исследователи также учитывали пол, имеющиеся сердечные заболевания и принимаемые для их лечения медикаменты, а также наличие вредных привычек.

Детальный анализ полученных результатов выявил линейную связь между потреблением алкоголя и учащением сердечного ритма.

"Чем больше алкоголя вы пьете, тем больше становится частота сердечных сокращений. Поэтому вполне вероятно, что высокий пульс после употребления алкоголя может привести к аритмии", - заявил доктор Стефан Бруннер.

Как сообщал svodka.net ранее, ученые из Эксетерского университета после множественных экспериментов, пришли к выводу, что алкоголь улучшает память .

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