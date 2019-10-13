 Из-за тайфуна в Японии погибли 19 человек, 150 пострадали и утонуло панамское судно - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Из-за тайфуна в Японии погибли 19 человек, 150 пострадали и утонуло панамское судно
13.10.2019 09:49
В Японии из-за мощного тайфуна погибли почти 20 человек, пострадали 150 и утонуло панамское судно с экипажем Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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