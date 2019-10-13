 Полиция раскрыла подробности задержания мужчин, перевозивших взрывчатку в авто - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Полиция раскрыла подробности задержания мужчин, перевозивших взрывчатку в авто
13.10.2019 10:45
Полиция Киева рассказала подробности задержания преступников, перевозивших гранаты в авто Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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