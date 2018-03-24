С понедельника, 26 марта, начнется беспрецедентная координированная акция в которой 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, предварительно дипломатов вышлют на четыре недели.

Кроме этого, Совет по нацбезопасности США вчера советовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Но решение президента США относительно дипломатов РФ будет известно в начале следующей недели.

Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй поделилась с Евросоюзом секретной информацией о ходе расследования отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и отметила, что Брюсселю следует начать выдворять из стран ЕС российских дипломатов, которые шпионят.

Как сообщал svodka.net, 22 марта, в посольстве Великобритании в столице Российской Федерации прошел брифинг для дипломатического сообщества относительно дела Сергея Скрипаля .

Напомним, совет национальной безопасности Великобритании соберется для обсуждения возможных новых мер в отношении Российской Федерации в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергеем Скрипалем.

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