Супруги Кейт и Уильям посетили лондонский Олимпийский парк, где встретились с подопечными благотворительной организации SportsAid, сообщает ELLE .

Стоит отметить, что до появления на свет третьего малыша в семье Кэтрин и Уильяма остается около месяца.

Кроме этого, с начала года принцесса посетила более 40 официальных мероприятий, но 22 марта состоялся ее последний выход в свет перед декретом.

В рамках мероприятия супруги вместе с спортсменами, тренерами и организаторами приняли участие в викторине, посвященной теме Содружества наций, а затем стали зрителями матча по баскетболу.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, принц Уильям с официальным визитом посетил завод мотоциклов Triumph, где ему провели экскурсию и продемонстрировали новое транспортное средство Triumph Tiger 1200.

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