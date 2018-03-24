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|Кейт Миддлтон в последний раз перед родами вышла в свет
|24.03.2018 10:43
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Супруги Кейт и Уильям посетили лондонский Олимпийский парк, где встретились с подопечными благотворительной организации SportsAid, сообщает ELLE.
Стоит отметить, что до появления на свет третьего малыша в семье Кэтрин и Уильяма остается около месяца.
Кроме этого, с начала года принцесса посетила более 40 официальных мероприятий, но 22 марта состоялся ее последний выход в свет перед декретом.
В рамках мероприятия супруги вместе с спортсменами, тренерами и организаторами приняли участие в викторине, посвященной теме Содружества наций, а затем стали зрителями матча по баскетболу.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, принц Уильям с официальным визитом посетил завод мотоциклов Triumph, где ему провели экскурсию и продемонстрировали новое транспортное средство Triumph Tiger 1200.
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