В пятницу, 23 марта, при проведении земляных работ во Львове обнаружили два артснаряда калибра 76 мм времен Второй мировой войны на расстоянии 200 метров от новостроек, сообщает УНН .

"23 марта в 14:20 в городе Львове, на улице Пидголоско, 20 во время проведения земляных работ были обнаружены два 76 мм артснаряда времен Второй мировой войны на расстоянии 200 м от новостроек", - проинформировали в департаменте ОГА.

По данным источника, место находки немедленно оградили ограждено и окружили ​​охранниками.

Кроме этого, по состоянию на 24 марта обнаруженые боеприпасы времен Второй мировой войны, еще не изъяли.

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