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|Тиллерсон может стать ректором Техасского университета
|24.03.2018 12:54
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Стало известно, что кандидатуру бывшего государственного секретаря Рекса Тиллерсона активно продвигают члены отборочной комиссии на пост ректора Техасского университета, сообщает Корреспондент.
Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может стать ректором университета штата Техас.
Стоит отметить, что некоторые члены отборочной комиссии вуза активно продвигают кандидатуру Тиллерсона на пост ректора, который, к тому же, закончил этот университет, однако сам он еще не определился, чем намерен заняться после отставки.
По данным источника, экс-госсекретарю уже поступило довольно предложений по работе.
Как сообщал svodka.net, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки РексТиллерсон уходит с занимаемой должности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео.
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