Бывший полковник Главного управления разведки РФ Сергей Скрипаль, который уже три недели находится в тяжелом состоянии после отравления паралитическим газом российской разработки "Новичок", просил о помиловании и хотел вернуться в Россию, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что этой информацией поделился со СМИ одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков.

"В 2012 он мне позвонил. Мы где-то минут 30 разговаривали. Он мне позвонил из Лондона и сказал: "Я никого не предавал. Я присягу принимал на верность Советскому Союзу. И он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и позволить приехать в Россию", - рассказал одноклассник.

Кроме этого, Тимашков рассказал, что Скрипаль сожалел, что был двойным агентом, потому что жизнь у него пошла наперекосяк.

Как сообщал svodka.net ранее, власти Польши готовы присоединиться к санкциям против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипача.

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