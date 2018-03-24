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|В России взорвали 220-метровую телебашню
|24.03.2018 13:55
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В России в городе Екатеринбург снесли 220-метровую телебашню и поноблюдать за проишествием пришли сотни людей, сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что территорию вокруг башни охраняла полиция, а жители близлежащих районов были эвакуированы.
"Прозвучала третья сирена и через четыре минуты произошел взрыв. Клубы пыли, несколько секунд и башни больше нет", - описали ситуацию местные СМИ.
По данным источника, взрыва было два. После взрыва телебашни осталось 25-30 метров здания. Их демонтируют в ближайшие две недели.
Телебашня построили в 80-х годах прошлого века, однако 1990 году финансирование ее строительства прекратилось и в 2017 году власти решили снести долгострой.
Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве в течение 2017 года обнаружили 1732 незаконных объектов. Из них за год работниками "Киевводоканала" демонтированы или перенесены около 90 застроек.
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