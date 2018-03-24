В субботу, 24 марта, в Египте в городе Александрия взорвался автомобиль, сообщает NEWSONE .

Стоит отметить, что в результате взрыва погибли два сотрудники полиции и еще четверо получили травмы разной степени тяжести..

По данным МВД Египта, нападение была направлена на начальника службы безопасности Александрии - Мустафу Аль-Немра.

Кроме этого, свидетели инцидента рассказали, что полиция и военные оцепили место взрыва, который произошел за два дня до того, как в Египте должны провести президентские выборы.

Как сообщал svodka.net, количество жертв теракта, который произошел в мечети на Синайском полуострове в Египте, увеличилось до 305 человек.

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