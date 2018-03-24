На реках и водохранилищах ожидается ослабление ледостава, на реках Правобережье - разрушение и очистки от льда. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН .

"24-26 марта на украинском участке Дуная возле городе Вилково (Одесская обл.) ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города). На 8 ч. 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста", - проинформировали в Укргидрометценте

Кроме этого, с 27 марта почти на всех днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда.

Как сообщал svodka.net, во Львовской области в селе Смильна река Быстрица подобралась к кладбищу и начала вымывать грунт.

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