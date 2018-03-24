В районе проведения АТО подразделениями Центра спецопераций совершено свыше 7 тыс. специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе - по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны. Об сообщает пресс-служба президента Украины.

Петр Порошенко заявил на полигоне в Пятихатках Киевской области во время торжеств ко дню Службы безопасности Украины, что в прошлом году в рамках противодействия терроризму СБУ предотвратила 17 террористических актов и восемь диверсий.

Сообщая о конкретных случаях, главой государства был отмечен 2017 год, где по статье "Государственная измена" УК Украины были вынесены приговоры 13 лицам.

"В 2017 году по статье "Государственная измена" УК Украины вынесен приговор 13-и предателям. Также вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма", - заявил Порошенко.

Известно, что только СБУ задержала 591 лицо, причастное к террористической деятельности.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Украина в ближайшие десять лет намерена стать членом Североатлантического альянса.

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