В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что переход школ национальных меньшинств Латвии на обучение на государственном языке - это продолжение политики "принудительной ассимиляции русскоязычных". Об этом говорится на сайте ведомства.

"Массовые протесты и обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты (...) игнорируются", - сказано в сообщении.

Российские дипломаты убеждены, что таким образом в очередной раз под предлогом "интеграции" и "укрепления позиции государственного языка" попраны законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики".

Также в МИД предупредили, что Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает усложнять двусторонние отношения.

Как сообщал svodka.net ранее, решение Украины разорвать программу экономического сотрудничества с Россией является победой над здравым смыслом. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Артем Кожин.

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