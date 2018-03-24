В субботу, 24 марта, близко от Борисполя был обнаружен подозрительный пакет, похожий на бомбу, который был прикреплен к дорожному знаку на трассе Киев - Харьков. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

В полиции уточнили, что перекрывали движение по трассе близко Борисполя из-за подозрительного предмета, который был прикреплен на дорожный знак.

"Для проверки информации по указанному адресу прибыла группа реагирования патрульной полиции Бориспольского отдела полиции. На месте события полицейские обнаружили пакет с содержанием неизвестного происхождения, который был прикреплен к дорожному знаку", - указали в пресс-службе.

Правоохранители изъяли подозрительный предмет и отправили его на экспертизу. Через некоторое время движение по трассе восстановили.

Как сообщал svodka.net, на трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

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