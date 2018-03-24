Неполитические Сводки
- Час Земли пройдет в 33 украинских городах
- В Киеве остановилось движение на Северном мосту
- Хлопцы, он вас пропил: стало известно, как Рубан менялся пленными с террористами
- Боевики пали жертвой опасной болезни, но “официально” все молчат
- Евросоюз недоволен нарушением обещания украинского парламента касательно е-декларирования
|Константин Райкин попал в базу "Миротворца"
|24.03.2018 17:50
|
Популярный российский художник и режиссер Константин Райкин попал в раздел "Чистилище" базы сайта "Миротворец". Об этом сообщается на странице сайта в
Поделитесь статьей с друзьями