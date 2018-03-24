В субботу, 24 марта, представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой посетили народного депутата Надежду Савченко, которую Шевченковский райсуд Киева арестовал на 59 суток. Об этом информирует пресс-служба омбудсмена.

В ходе визита Савченко пожаловалась на отсутствие горячей воды, невозможность принять душ, а также тонированные окна в камере и постоянное видеонаблюдение.

В свою очередь представители омбудсмена выяснили, что арестованная чувствует себя хорошо, с учетом того, что она объявила голодовку, и последний раз принимала пищу 23 марта.

"Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент, жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде и душе удовлетворено. Также разъяснено об ее праве свободно выбирать врача по мере необходимости. Надежда Савченко выразила работникам секретариата уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированные окна в камере. Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, Шевченковский районный суд города Киева вынес решение относительно меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко, которую обвинили в подготовке теракта в центре Киева.

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