В субботу, 24 марта, более сотни пассажиров рейса TP523, который был отменен 23 марта из-за пьяного пилота, должны теперь ждать до 26 марта, чтобы вылететь в Лиссабон. Об этом сообщает DPA .

Уточняется, что вылет самолета из Штутгарта в Лиссабон был остановлен перед взлетом, когда работник аэропорта заметил, что второй пилот находится в состоянии алкогольного опьянения.

Работник проинформировал об инциденте полицию аэропорта и органы власти.Сообщается, что 40-летнего пилота арестовали и установили залог в размере 10 000 евро. Его также попросили сдать свою летную лицензию.

В итоге, 106 пассажиров пришлось разместить в гостинице, так как авиакомпании не удалось обеспечить новый экипаж за короткое время.

При этом, если верить ответу компании Air Portugal на твит одного из пассажиров, то клиентам придется ждать вылета до понедельника.

Как сообщал svodka.net ранее, в городе Анкоридж штата Аляска США самолет компании Alaska Airlines сел в аэропорту сразу же после вылета из-за обнаженного пассажира , закрывшегося в уборной, притом, что на борту Boeing 737, который должен был вылететь в Сиэтл, пребывали 178 пассажиров.

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