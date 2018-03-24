Неполитические Сводки
|Во Львовской области произошел пожар в коллегиуме иезуитов
|24.03.2018 20:47
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Во Львовской области произошел сильный пожар на территории бывшего коллегиума иезуитов в деревне Хыров, Старосамборского района. Об этом пишет УНН.
Известно, что здание загорелось в субботу, 24 марта.
Известно, что над ликвидацией пожара работало 68 спасателей, 11 пожарных машин, а сам огонь распространился по третьему этажу.
Что стало причиной возгорания будут устанавливать компетентные органы.
В последнее время на территории здания работал отель.
Как сообщал svodka.net.uа, в ночь на пятницу, 23 марта, в столице Украины на ходу произошло возгорание общественного троллейбуса.
Инцидент случился около 00:20, после чего свидетели обратились в спасательную службу.
Уже в 00:38 спасателям удалось ликвидировать возгорание. Вследствие пожара были повреждены тормозные колодки. Нет ни погибших, ни пострадавших. В нынешнее время сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям устанавливают причину пожара.
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