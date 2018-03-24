В субботу, 24 марта, в США прошла масштабная акция "Марш за нашу жизнь", которая посвящена запрету на свободную продажу оружия после гибели 17 человек в школе в Паркленде. Об этом сообщает АР.

"Тысячи людей прибыли в парк возле школы Marjory Stoneman Douglas в Паркленд, штат Флорида, на митинг "Марш за нашу жизнь" у места, где в прошлом месяце произошла резня", - сказано в сообщении.

Следует отметить, что в марше участвовали и школьники, которые вышли в темно-бордовых футболках и скандировали лозунг "Хватит!".

При этом, граждане несли плакаты с надписью "Почему ваше оружие имеет большее значение, чем наши жизни?".

Как сообщал svodka.net, в американском штате Флорида Верхняя палата парламента одобрила законопроект, который направлен на предотвращение происшествий, подобных массовому расстрелу людей в школах.

По данным источника, законопроект позволяет ужесточить меры безопасности в школах через увеличения численности охраны. А также, втеперь многим преподователям разрешено носить при себе оружие.

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