За субботу, 24 марта, в зоне АТО зафиксировано 13 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, сообщается, что на Донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениям в районе Каменки.

Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы незаконные вооруженные формирования применили по защитниках Лебединского и Новотроицкого. Кроме этого, во вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

"На Луганском направлении соперник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции близко населенного пункта Троицкое, а стрелковое оружие применил неподалеку Счастья". "В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - сообщили в штабе.

Как сообщал svodka.net.uа, украинский военнослужащий погиб на Донбассе в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

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