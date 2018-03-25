В воскресенье, 24 марта, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает своего статусат кандидата на пост президента Украины в 2019 году. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel, передает DW.com .

"Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - отметил Кличко.

Также мэр Киева уточнил, что предостерег страны запада от снятия санкций в отношении России.

"Санкции - один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают. Пока Россия не поменяет свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в 2014 году Виталий Кличко снял свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу Петра Порошенка.

​Как сообщал svodka.net ранее, светодиодные лампы уличных фонарей помогут сэкономить Киеву порядка 30-40 млн гривен в год.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира