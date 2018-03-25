Неполитические Сводки
|Виталий Кличко намерен предоставить свою кандидатуру на пост президента Украины
|25.03.2018 08:40
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В воскресенье, 24 марта, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает своего статусат кандидата на пост президента Украины в 2019 году. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel, передает DW.com.
"Я этого не исключаю, однако перед этим я должен добиться успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям", - отметил Кличко.
Также мэр Киева уточнил, что предостерег страны запада от снятия санкций в отношении России.
"Санкции - один из важнейших методов против агрессивной российской политики, и они работают. Пока Россия не поменяет свою политику, санкции нужно, скорее, усиливать", - подчеркнул Кличко.
Напомним, в 2014 году Виталий Кличко снял свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу Петра Порошенка.
Как сообщал svodka.net ранее, светодиодные лампы уличных фонарей помогут сэкономить Киеву порядка 30-40 млн гривен в год.
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