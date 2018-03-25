В субботу, 23 марта, в Николаеве произошел пожар в троллейбусном депо №3 по ул. Строителей. При выяснении обстоятельств стало известно, что в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения, передает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что 23 марта в 14:47 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре в троллейбусном депо № 3 по ул. Строителей.

К месту происшествия выехали дежурные караулы 3 и 4 Государственных пожарно-спасательных частей.

"... установлено, что пожар возник в троллейбусе вероятно из-за короткого замыкания, когда тот находился в помещении депо на обслуживании. ... горение ликвидировано в 15:17 на площади 40 м кв. На тушение подавали водяные стволы и генератор пены средней кратности", - говорится в сообщении.

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