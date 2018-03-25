В пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан неизвестные бросили гранату в толпу во время весеннего фестиваля. Об этом сообщает газета Express Tribune со ссылкой на представителей местных властей.

В результате взрыва были ранены 24 человека, в том числе, несколько детей и двое сотрудников служб безопасности. Раненых доставили в больницу.

Инцидент произошел в субботу, 24 марта. Очевидцы подтвердили, что ручную гранату бросили с задней стороны сцены. На место происшествия прибыли представители властей и правоохранители.

Как сообщал svodka.net, в Киеве на одной из станций метро задержали мужчину со взрывчаткой.

По словам правоохранителей, пассажир вез в рюкзаке тротиловую шашку весом около 100 грамм, 100 грамм пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы. Сейчас с ним общаются сотрудники Службы безопасности Украины.

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