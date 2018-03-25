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|Мать спалившего украинский герб поляка привезла в Украину замену символа
|25.03.2018 13:05
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Мать поляка, который сжег изображение герба Украины в одном из кафе Тернополя, вернула герб на место. Об этом сообщает "Овод".
Известно, что женщина из Польши умышленно приехала в Украину, чтобы выразить сожаление из-за опрометчивого поступка сына и исправить эту ситуацию.
Вырезанный из дерева герб она за собственные средства заказала у
тернопольских мастеров и лично повесила его на место старого. По
словам матери поляка, герб, как для поляков, так и для
украинцев, имеет большое значение, и между украинским и польским
народом должна быть дружба.
Как сообщал svodka.net, сотрудники СБУ решили принудительно вернуть на территорию Польши парня в возрасте 19 лет, сжегшего в общественном заведении изображение тризубца - украинского герба.
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