Мать поляка, который сжег изображение герба Украины в одном из кафе Тернополя, вернула герб на место. Об этом сообщает "Овод".

Известно, что женщина из Польши умышленно приехала в Украину, чтобы выразить сожаление из-за опрометчивого поступка сына и исправить эту ситуацию.

Вырезанный из дерева герб она за собственные средства заказала у тернопольских мастеров и лично повесила его на место старого. По словам матери поляка, герб, как для поляков, так и для украинцев, имеет большое значение, и между украинским и польским народом должна быть дружба.



Женщина подчеркнула, что сын сожалеет из-за своего поступка. Он сам не может исправить ошибку из-за запрета въезда в Украину, следовательно попросил сделать это ее.

Как сообщал svodka.net, сотрудники СБУ решили принудительно вернуть на территорию Польши парня в возрасте 19 лет, сжегшего в общественном заведении изображение тризубца - украинского герба .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира