На территории Хорватии во время игры в третьем дивизионе чемпионата страны по футболу случилась трагедия. Во время матча "Марсония" - "Славония" гостевой полузащитник Бруно Бобан скончался на месте инцидента после удара мячом в область груди. О трагическом событии сообщила пресс-служба Хорватского футбольного союза на своем официальном сайте.

По информации пресс-службы, мяч попал игроку в грудь, после чего Бруно упал на землю. Вопреки тому, что врачи клуба пытались оказать ему медицинскую помощь, а вскоре на поле прибыла машина скорой помощи, спасти жизнь игрока не удалось.

В нынешнее время устанавливается причина смерти Бобана.

Как сообщал svodka.net, итальянские эксперты назвали причину скоропостижной смерти защитника футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори, который был обнаружен мертвым утром в воскресенье, 4 марта, в одном из гостиничных номеров в Удине.

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