Основной сторонник независимости Каталонии был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории границы Германии с Данией. Об этом пишет El Pais . В соответствии с информацией издания, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона полиция Германии задержала в Шлезвиг-Гольштейн во время пересечения границы Дании. "Пучдемон был задержан в собственной машине по европейскому ордеру, выданному Испанией", - прокомментировал случай защитник Пучдемона Жауме Алонсо Куэвильяса. В текущее время полиция Германии занимается необходимыми проверками. Решается вопрос о передачи Пучдемона Испании. Как сообщал svodka.net.uа ранее, прежний руководитель каталонского правительства Карлес Пучдемон хочет возглавить правительство автономного региона , находясь в изгнании, и продолжить борьбу за независимость, оставаясь в Бельгии. Он подчеркнул, что в новом "Совете Республики" необходимо представить интересы жителей Каталонии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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