Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех преступников, которые, совершив набег на один из магазинов Сквирского района, пытались скрыться и взяли в заложники женщину в возрасте 75 лет. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Киевской области.

Так, в селе Великополовецкое неизвестные напали на реализатора, которого избили, связали руки и ноги, а также украли из магазина 14 тысяч гривен, после чего попытались скрыться на легковом автомобиле. На территории Белой Церкви, один из злоумышленников не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет. Преступная группа бросилась в бега.

"Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир в момент, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы бабушки злоумышленники отпустили детей, но оставили в заложниках их бабушку", - отметили в полиции.

Уточняется, что полицейские быстро освободили пострадавшую и задержали злоумышленников. В ближайшее время удалось поймать и других членов преступной группы.

"Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Задержанные являются ранее судимыми за совершение тяжких имущественных преступлений", - добавили полицейские. В текущее время их подозревают в совершении двух разбойных нападений, продолжается следствие.

Как сообщал svodka.net, полиция Киева после преследования задержала экс-руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника , который в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля.

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